6 низководных мостов остаются затопленными в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воронежской области под водой остаются шесть низководных мостов в пяти муниципалитетах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Впрочем, спасатели отмечают, что ситуация не критическая, населенные пункты не находятся под угрозой затопления.

На данный момент из-за затопления не доступны для проезда следующие мосты:

- Через реку Савала - в районе населенного пункта Русаново Новохоперского района;

- Через реку Ворона - в Больших Алабухах и Власовке в Грибановском районе;

- Через реку Хопер - между населенными пунктами Губари и Макашевка в Борисоглебском городском округе;

- Через реку Воронеж - между населенными пунктами Ступино и Рамонь в Рамонском районе;

- Через реку Черная Калитва - между населенными пунктами Старая Калитва и Новая Калитва в Россошанском районе;

- Через реку Воронеж - в районе поселка Рамонь Рамонского района.

А вот ледоход наблюдается только на реке Хопер, на других водоемах он уже практически завершился. Ситуацию могут усугублять только дожди.