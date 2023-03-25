Новая поликлиника под Воронежем примет первых посетителей 27 марта

Фото администрации Новоусманского района Фото: Предоставлено

В понедельник в Новой Усмани под Воронежем откроется новый пятиэтажный корпус поликлиники районной больницы. Площадь нового корпуса 7 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 500 посещений в смену. 130 из них - для приёма детей и 370 – для приёма взрослых.

Поликлинику возвели в рамках национального проекта «Здравоохранение». Учреждение имеет рентгено-диагностическое отделение, манипуляционную врача общей практики, кабинет хирурга, ЛОР-кабинет и кабинет окулиста. В новом корпусе установлено современное оборудование, включая компьютерный томограф, маммограф, УЗИ и рентген, разделены взрослая и детская регистратуры (в левом и правом крыле соответственно), в просторных детском и взрослом отделениях организованы зоны комфортного ожидания приема. Предусмотрен дневной педиатрический стационар.