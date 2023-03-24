Воронежцев приглашают на первоапрельский фестиваль науки «Кстати»

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Фестиваль науки «Кстати» пройдет в Воронеже 1 апреля. По словам организаторов, его отличительной чертой станет сочетание юмора и знаний. Подобный формат позволит ученым и экспертам со всей страны максимально доступно рассказать о своих исследованиях.

Откроет фестивальную программу лекция «Как работает марсоход?» аэрокосмического инженера Никиты Матасова. Он расскажет, как узнать, есть ли жизнь на Марсе, и какие инженерные решения помогают в поиске ответа на этот вопрос.

Кроме того, гостей ждут премьеры двух новых для Воронежа форматов: научно-популярного ток-шоу «Что пошло не так?» и сomedy science show «Наука в мемах».

В первом случае спикеры расскажут о самых провально-успешных ситуациях в своей профессиональной карьере. Во время второй премьеры эксперты поделятся любимыми научными мемами, расскажут о их смысле, а также объяснят, какие явления и термины стоят за шуточными изображениями.

Закончится программа научно-популярным ток-шоу Science Talks, премьера которого состоялась на фестивале науки «Кстати» в Воронеже в 2021 году. Начинающие ученые в формате stand up представят результаты своих научных работ.

Фестиваль пройдет по адресу: ул. Героев Красной Армии, д.6, 9 этаж.

Начало в 12:00.

Вход на мероприятие бесплатный, по предварительной регистрации. 12+