В Воронеже будут судить члена банды мошенников, похитившей под видом оказания юридических услуг более 20 млн рублей

33-летний мужчина с подельниками прикарманил в общей сложности более 20 миллионов рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Следственного комитета Воронежской области передали в суд уголовное дело 33-летнего мужчины. Его обвиняют в соучастие в 321 тяжком преступлении. 264 из них кончились обманом людей, в 57 случаях что-то у аферистов не получалось. В общей сложности банда, членом которой являлся этот мужчина, похитила под видом оказания юридических услуг деньги у 500 граждан, в числе которых были инвалиды и пожилые люди.

По данным следствия, 33-летний мужчина, используя различные реквизиты и названия юридических лиц (ООО «Альфа-Трейд», ООО «Сфера Закона», ООО «Правовед 36», ООО «Пэрфето», ООО «Правовой Центр Соцзащита», ООО «Бюро юридических услуг», ООО «Мицар», ООО «Авилон», ООО «Авалон» и ООО «Аспект Права»), орудовал в арендуемых офисах в Воронеже. С ним заключили соглашение о сотрудничестве со следствием. В итоге он сдал трех организаторов банды (двое из них - жители Москвы) и других участников преступной группы. Также удалось арестовать похищенное имущество на сумму более 20 миллионов рублей.

- В рамках расследования махинаций 33-летнего афериста наши сотрудники получили сведения о движении денег по расчетным счетам более 300 жертв мошенников. Объем уголовного дела составил 126 томов. На следствии задержанный мужчина полностью признал свою вину. В рамках основного уголовного дела с участием десяти его фигурантов и их защитников продолжается их ознакомление с материалами, которые лягут в основу обвинения. Его объем составляет более 250 томов, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.