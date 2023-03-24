В Воронеже пропал 24-летний работник «Газпрома»

Пропал без вести 24-летний житель Воронежа Андрей Волчок. Об этом сообщили в первом казачьем спасательном центре «Регион 36».

Андрей Волчок пропал в четверг, 23 марта. Он живет с сестрой в доме на Московском проспекте. 23 марта он заявил, что идет на работу в организацию «Газпром Газораспределение Воронеж», однако в итоге там не появился. Домой он тоже не вернулся. Раньше Андрей никогда не пропадал. На предприятии, где он работает, сказали, что молодой человек взял отгул на один день, но не появляется на рабочем месте уже вторые сутки.

Приметы Андрея Андреевича Волчка: рост 190 сантиметров, плотное телосложение, русые волосы, голубые глаза. 23 марта был одет в чёрные спортивные штаны и спецодежду синего цвета с надписью «Газпром Газораспределение Воронеж», обут в черные ботинки. Андрей носит очки в черной оправе. С собой в день исчезновения он взял черный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится или может быть Андрей Волчок, просят позвонить по телефонам 8-920-404-60-00 (волонтеры) или в службу спасения 112.