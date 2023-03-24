Воронежский камерный оркестр сыграет в библиотеке музыку Рахманинова

25 марта в библиотеке имени Никитина пройдет концерт Воронежского камерного оркестра, посвященный 150-летию прославленного композитора Сергея Рахманинова.

Камерный оркестр Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей широко известен не только в нашем регионе, но и за рубежом. Он является лауреатом многих международных фестивалей классической музыки. В основном составе оркестра - студенты колледжа имени Ростроповичей и Воронежского института искусств.

В программе будут солировать победители XII Открытого всероссийского конкурса молодых исполнителей «Концерт с оркестром»: Дарья Бабушкина (виолончель), Евгения Попова (скрипка), Игнат Попов (скрипка), Анна Садовникова (скрипка). За дирижерским пультом - Михаил Фрадин.

Концерт начнется в 15.00 в главном корпусе "Никитинки" (пл. Ленина, 2) в лекционном зале четвертого этажа, вход свободный, 12+