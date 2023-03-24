Под Воронежем вместо очистных сооружений, загрязняющих почву, введут в действие новый коллектор

Пока региональные сотрудники департамента природных ресурсов и экологии оценивают материальный вред, причиненный почвам сбросами сточных вод очистных сооружений МКП «ЖКХ Масловское», чиновники администрации Новоусманского района отмечают, что скоро решат проблему.

- Очистные сооружения в поселке 1-го отделения совхоза «Масловский» подлежат ликвидации и последующей рекультивации. В течение ближайших месяцев планируется ввести в эксплуатацию построенный коллектор с насосной станцией, который будет перекачивать сточные воды в сети «РВК-Воронеж». В настоящее время объект практически готов к пусконаладочным работам. Проект, на который с середины 2020 года потратили более 140 миллионов рублей, позволит закрыть существующие изношенные очистные сооружения, избавить жителей поселка от неприятных запахов, увеличить производственные возможности местных предприятий, - прокомментировала администрация Новоусманского района.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, совместная проверка экологов с представителями прокуратуры Новоусманского района выявила грубые нарушения в работе очистных сооружений в поселке Первого отделения совхоза Масловский.