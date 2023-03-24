В преддверии Дня работника культуры званиями наградили 11 воронежских деятелей искусства

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В преддверии Дня работника культуры, который отмечают 25 марта, в столице Черноземья отметили почетными званиями деятелей этой сферы.

Награды получили 11 работников искусства, в числе которых скульптор, хормейстеры, артисты и преподаватели. В частности, звание Заслуженного артиста Воронежской области присудили двум артистам Воронежского ТЮЗа - Сергею Барашову и Олегу Столповскому, а также артисту Воронежского академического симфонического оркестра Яне Мирошниковой.

Заслуженными деятелями искусств Воронежской области стали заведующая музыкально-литературного лектория филармонии Валентина Головина, скульптор Александр Козинин и преподаватель ДШИ № 16 Воронежа Ирина Соколенко.

Звание Заслуженного работника культуры Воронежской области получили директор ДШИ № 9 Юрий Копытин, хормейстер фольклорного ансамбля «Радовесь» Светлана Ревнева, преподаватель музыкального колледжа имени Ростроповичей Татьяна Суворова, преподаватель хореографического училища Алла Холодилова и хормейстер Русского народного хора имени Мордасовой (Павловск) Людмила Чувикова.