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НовостиДом. Семья24 марта 2023 7:18

В подвал здания в центре Воронежа пробралась ондатра

Животное заметили в подвале дома на Фридриха Энгельса
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из соцсетей

скриншот из соцсетей

22 марта в Воронеже волонтеры спасли ондатру. Как дикий зверек оказался в центре города, неизвестно. Жильцы дома на улице Фридриха Энгельса позвонили в центр помощи диким животным «Сердце леса» - потому что обнаружили в цокольном этаже здания животное.

- Ондатру поймали и осмотрели. Животное вело себя активно, агрессивно. Но травм у зверька не обнаружили, поэтому приняли решение вывезти животное в местность, характерную для обитания – на реку. Ондатра моментально скрылась из виду, спрятавшись в тине протока, - сообщили в центре помощи диким животным «Сердце леса».