В Воронеже сгорели три киоска у пендуниверситета

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вечером 23 марта пожарные выезжали к педуниверситету. Там сгорели киоски с шаурмичной.

- Сообщение о пожаре на ул. Ленина поступило на пульт дежурного в 20.56. На вызов выезжала пожарная машина. Четыре огнеборца ликвидировали пожар в 21.09. Сгорели три киоска 3х12м.Из людей никто не пострадал. Эксперты выясняют причины возгорания, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

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