В Израиле умер профессор физики ВГУ

Фото с сайта ВГУ Фото: Предоставлено

В Израиле на 80-м году умер блестящий физик, профессор Мишель Израилевич Молоцкий, который более тридцати лет жизни посвятил работе в Воронежском госуниверситете. Печальную весть сообщили на сайте вуза.

Мишель Израилевич окончил кафедру теоретической физики, а затем, после службы в рядах Советской армии, вернулся в университет и в 1968 году поступил в аспирантуру – на кафедру оптики и спектроскопии ВГУ. В 1971 году успешно защитил в ВГУ кандидатскую диссертацию.

До 1973 года работал старшим научным сотрудником кафедры оптики и спектроскопии, затем – ассистентом, старшим преподавателем и доцентом кафедры оптики и спектроскопии. В 1984 году в Институте физики твёрдого тела АН СССР (г. Черноголовка) защитил докторскую диссертацию. После защиты работал на кафедре в должности доцента, а потом профессора, рассказали в ВГУ.

С 1993 года на протяжении больше 20-ти лет Мишель Израилевич работал со студентами и докторантами Тель-Авивского университета (Израиль).

Ректорат и физический факультет ВГУ выражают глубокие соболезнования родным и близким Мишеля Израилевича.