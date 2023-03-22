Воронежский педуниверситет откроет Центр открытого образования в Конго

Африканцам по душе русские забавы, а теперь их и нашему языку на родине будут учить. Фото: Евгения ТРЕУХОВА

В Воронежском государственном педагогическом университете намерены открыть в Африке Центр открытого образования. Он заработает в столицах сразу двух государств - Демократической Республике Конго (Киншаса) и Республике Конго (Браззавиль). Об этом сообщил ректор педуниверситета Сергей Филоненко на встрече с губернатором Александром Гусевым.

В Центре открытого образования африканцев будут учить русскому языку. Причем уроки будут проходить на великом и могучем. Чтобы быстрее окунуть конголезцев в языковую среду.

Кроме того, Сергей Филоненко сообщил, что в рамках федерального проекта «Университетские смены» специалисты возглавляемого им вуза займутся патриотическим и духовно-нравственным воспитанием 100 одаренных детей. 67 из них – из ЛНР и ДНР.

В конце встречи Александр Гусев вручил Сергею Филоненко почетный знак «За добросовестный труд и профессионализм».