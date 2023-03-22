Женская сборная Воронежской области по хоккею сыграет в финале Спартакиады молодежи России

Воронежские девушки в финале Спартакиады должны прежде всего приобрести драгоценный опыт выступлений на высшем уровне. Фото: cspsk-vrn.ru

Женская сборная Воронежской области по хоккею стартует в финале зимней Спартакиады молодежи России. Игры лучших хоккеисток страны стартуют в Краснодаре в среду, 22 марта.

Наша сборная, в полном составе укомплектованная игроками нововоронежской «Атомной Молнии», попала в финал, заняв седьмое место на первенстве России. Этого оказалось достаточно для выхода в решающую стадию соревнований.

- Степень готовности — максимально возможная, учитывая наши объективные данные. Команда самая молодая и малочисленная, соперничать предстоит со старшими девочками, играющими в женской хоккейной лиге, то есть с профессионалами, - рассказала тренер сборной Юлия Карпова. -Предполагаем, что будет очень тяжело. Но мы в начале нашего пути, и у нас растёт талантливая молодежь.