В Воронеже выставили на продажу фитнес-центр за 17 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронеже 17 млн рублей просят за фитнес-центр, который расположен на ул. Антонова-Овсеенко, 31А. Владельцы разместили сообщение на популярном сайте объявлений.

Там отмечается, что площадь комплекса составляет 392,95 кв. м. Объект оборудован на цокольном этаже.

По данным издания De Facto, по этому адресу располагается фитнес-центр Master Fit. Актив можно приобрести как в виде готового бизнеса, то есть со всем оборудованием, так и просто в виде помещения свободного назначения. Внутри - чистовая отделка.

Недалеко от комплекса находятся крупные торговые центры: ТРК «Арена», гипермаркет «Линия», ТЦ «Аксиома».