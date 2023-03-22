В Воронежской области жидкие отходы затопили территорию Сомовского лесничества

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В поселке Шуберское прокуроры обнаружили нарушение законодательства при эксплуатации очистных сооружений МООО «Новоусманское коммунальное хозяйство». Защитные стенки пруда-накопителя износились и получили повреждения. В результате жидкие отходы разлились на территорию Сомовского лесничества. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Кроме того, правоохранители в ходе проверки выявили многочисленные нарушения требований законодательства об охране окружающей среды очистными сооружениями.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении директора МООО «НКХ» дела об административных правонарушениях.