В Воронеже выделили земельный участок для строительства базы Росгвардии

У Росгвардии в недалеком будущем появится база и в Воронеже. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронеже завершили оформление земельного участка под базу Росгвардии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев. Место участка не называют. Ясно только, что он будем немаленьким. На нем должны обеспечить условия для проживания и тренировок 500 бойцов.

Идея создать такую базу пришла к губернатору после визита в Чечню. Там он посетил базу управления Федеральных войск Национальной гвардии. Бойцов там размещают в быстровозводимых, но при этом комфортных домах. На базе есть тир, столовая, медицинская часть, спортивные сооружения, оружейный склад и ангары, где стоит вся необходимая техника. Видимо, что-то подобное будет и на воронежской базе. Тем более, что чеченские специалисты обещали помочь с проектно-строительной документацией для этого объекта.