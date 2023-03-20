В центре Воронежа проведут реставрацию здания школы № 11

Фрагмент проекта реставрации школы № 11. Фото: Управление по охране объектов культурного наследия ВКонтакте.

Утверждена проектная документация по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Высшее начальное училище». Здание расположено по адресу: улица Комиссаржевской, 17. Сейчас в нем располагается школа № 11. Проект получил одобрение в региональном управлении по охране ОКН после историко-культурной экспертизы, проведенной тремя экспертами, аттестованными Министерством культуры России.

Проект разрабатывали специалисты воронежского ООО «фирма «ВиС». Он предусматривает ремонт и реставрацию фасадов, интерьеров, окон, дверей и инженерных систем.

Справка «КП»

Двухэтажное здание на Комиссаржевской, 17 построили в 1902-1907 гг. для купца С.Т. Соколова и дочери чиновника А.П. Виноградовой в дополнение к их дому, возведенному в 1895 г. Тогда над выступающими частями фасада возвышались эффектные купола. В начале 1930-х гг. надстроили третий этаж.

Владельцы сдавали здание в аренду под различные учреждения. Наиболее значительным из них было 2-е городское высшее начальное училище. Образовательное учреждение разместилось в доме в 1910 году. Такого рода училища давали более полные знания, чем обычные приходские. В числе предметов были пение, гимнастика, «графические искусства». В это же время в здании размещались 9-е городское приходское училище, а также канцелярии и офицерские собрания двух пехотных полков.

В советское время в здании было несколько школ. В одной из них, в средней школе № 11, в 1937-1939 гг. учился Герой Советского Союза В.А. Косарев (1924-1945). В память этого события в 1968 году на стене школы установили мемориальную доску, она дважды обновлялась.

Здание со скругленным углом и крыльями разной длины, хотя и имеет три периода строительства, но обладает стилистическим единством частей. Верхний этаж отделен от нижних мощным карнизом. Архитектурная обработка фасадов отличается свойственным для эклектики многообразием форм, в которых сильны мотивы русского стиля.