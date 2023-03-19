В Воронеже на пожаре в заброшенном доме нашли трупы двух мужчин

фото voronezh.sledcom.ru

Воронежские следователи проводят проверку по факту обнаружения трупов двух человек после тушения пожара на улице Ленинградской. ЧП произошло вечером 18 марта на цокольном этаже трехэтажного заброшенного здания. Приехавшие на вызов очевидцев сотрудники МЧС ликвидировали пожар в 22.06. На пепелище нашли тела двух мужчин, их личности пока не установлены.

- Следователь провел осмотр места происшествия, назначил экспертизы: судебно-медицинскую с целью установления причины смерти погибших и пожаро-техническую для выяснения точной причины возникновения пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.