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НовостиПроисшествия19 марта 2023 11:43

В Воронеже на пожаре в заброшенном доме нашли трупы двух мужчин

ЧП случилось вечером на улице Ленинградской
Ярослав ИВАНОВ
фото voronezh.sledcom.ru

фото voronezh.sledcom.ru

Воронежские следователи проводят проверку по факту обнаружения трупов двух человек после тушения пожара на улице Ленинградской. ЧП произошло вечером 18 марта на цокольном этаже трехэтажного заброшенного здания. Приехавшие на вызов очевидцев сотрудники МЧС ликвидировали пожар в 22.06. На пепелище нашли тела двух мужчин, их личности пока не установлены.

- Следователь провел осмотр места происшествия, назначил экспертизы: судебно-медицинскую с целью установления причины смерти погибших и пожаро-техническую для выяснения точной причины возникновения пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.