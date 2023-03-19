Владислав Третьяк встретился с юными воронежскими спортсменами

Владислав Третьяк в Воронеже, фото voronezh-city.ru

Владислав Третьяк 18 марта посетил в Воронеже тренировку юных спортсменов. Легенда мирового хоккея, трехкратный олимпийский чемпион приехал на турнир Черноземья по хоккею с шайбой в СК Platinum Arena, но нашел время встретиться с воспитанниками спортшколы № 24, названной в его честь. В ледовом дворце «Юбилейный» прославленный спортсмен посмотрел тренировку хоккеистов и фигуристов.

- Хоккей объединяет людей. Эти мальчишки никогда не забудут то время, когда они выходили на площадку, выступали за свою команду "Буран", за свою школу, за свою область. Кто-то из них будет играть в молодежной сборной, кто-то станет олимпийским чемпионом и чемпионом мира, некоторые - нет, но самое главное, что они будут патриотами своей страны. Они будут сильными, ловкими, чтобы уметь постоять за себя, - сказал Владислав Александрович.

Владислав Третьяк вручил директору спортшколы Владимиру Озерову сертификат на 200 тысяч рублей на покупку оборудования, юные хоккеисты приветствовали кумира дружным стуком клюшек о лед, а фигуристы подарили спортсмену большую корзину цветов. В завершении мероприятия прошла автограф-сессия, где ребята смогли сфотографироваться со своим кумиром.