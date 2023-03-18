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НовостиПроисшествия18 марта 2023 14:22

В Воронеже полицейские закрыли наркопритон на левом берегу

Его содержала 38-летняя женщина вместе с сожителем
Юрий КОЗЛОВ
Наркоманов пускали в квартиру, если они приносили дозу наркотика для хозяев.

Наркоманов пускали в квартиру, если они приносили дозу наркотика для хозяев.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Полицейские задержали 38-летнюю жительницу Левобережного района. Ее подозревают в содержании наркопритона. Женщину уже судили за кражи.

По данным оперативников, хозяйка квартиры в многоэтажке на улице Меркулова вместе со своим сожителем уже много лет «колется». С января по февраль 2023 года она пускала в гости трех наркоманов. Они вместе «кололись» и употребляли психотропные вещества. Платой за вход была доза наркотиков для хозяев.

Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили стеклянные флаконы и шприцы с остатками наркотика. В отделе полиции женщина признала свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Женщине грозит до четырех лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.