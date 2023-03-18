В Воронеже ищут пропавшего 34-летнего мужчину

Алексея Еренкова нет дома уже 17 дней. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронеже пропал живущий в Железнодорожном районе 34-летний Алексей Еренков. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Мужчина жил один. 1 марта он ушел из дома и не вернулся. Родственники приезжали к нему, и соседи сказали им, что видели, как Алексей ушел, но не в курсе, куда он мог направиться. При себе у Еренкова был телефон, но сейчас он выключен. Вещей он собой практически не брал, все остались на месте. Получается, что мужчина далеко и надолго уезжать не собирался.

Приметы Алексея Еренкова: рост 185 сантиметров, худощавый, светло-голубые глаза, светло-русые волосы. В день исчезновения на нем был черный плащ.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится или может быть Алексей Еренков, просят позвонить по телефону горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или по номеру службы спасения 112.