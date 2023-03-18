Огромный флаг России развернули на Советской площади Воронежа

Огромный флаг России развернули напротив Воронежского концертного зала. Фото: vk.com/er_voronezh

В Воронеже в субботу, 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией активисты партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии» развернули в самом центре города, на Советской площади, огромный государственный флаг. Триколор держали несколько человек. Флаг протянулся практически на всю длину фасада Воронежского концертного зала, напротив которого проходила акция.

Некоторые участники акции взяли с собой домашних питомцев. Был среди них и красавец хаски.

Некоторые активисты привели с собой домашних питомцев. Фото: vk.com/er_voronezh

Перед Днем воссоединения с Крымом специалисты ВЦИОМ провели опрос среди россиян. 86 процентов его участников решение руководства страны одобрили.