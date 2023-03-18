Молодого воронежца мошенники «развели» на 1,3 миллиона рублей

Как ни предупреждают людей об ухищрениях мошенников, их жертв по-прежнему немало. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

23-летний житель Воронежа стал очередной жертвой мошенников. Ему позвонили аферисты, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они сразу потребовали от молодого человека соблюдения «режима конфиденциальной информации» и пригрозили возбуждением уголовного дела за разглашение их разговора.

Ну а потом мошенники оттарабанили привычный текст: дескать, нехорошие люди оформили на вас кредит. Чтобы сохранить деньги, их якобы нужно перевести на электронные кошельки. Молодой человек в итоге взял в банке кредит на миллион рублей, еще и зачем-то прибавил 300 тысяч из своих сбережений. И все это «подарил» мошенникам, перечислив деньги на указанные ими реквизиты в течение недели. И только потом догадался позвонить в банк, где, естественно, сказали, что никакие деньги на счет его кредита не поступали. И посоветовали обратиться в полицию, что юноша и сделал.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по ней – десять лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Всего 17 марта в Воронежской области зарегистрировали 15 сообщений о преступлениях, связанных с обманом или злоупотребления доверием, и пять фактов хищения с банковских карт. Общий ущерб составил около 5 миллионов 700 тысяч рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские обращают внимание, что мошенники используют различные психологические техники и от их действий страдают люди разных возрастных групп. Были случаи, когда школьники переводили мошенникам деньги с банковских карт родителей и когда 90-летние пенсионеры передавали курьерам свои накопления якобы для спасения родственников, попавших в ДТП. Поэтому стражи порядка в очередной раз напоминают, что настоящие полицейские никогда не просят оказать содействие никаким иным службам. И не привлекают деньги граждан для своей оперативной деятельности.