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НовостиОбщество18 марта 2023 9:26

Воронежцев затронул массовый сбой в работе соцсети «ВКонтакте»

В ней некоторое время нельзя было отправить сообщение и даже поставить лайк
Олег КУЗНЕЦОВ
Специалисты соцсети призывают пользователей не переживать и обещают, что все скоро наладят.

Специалисты соцсети призывают пользователей не переживать и обещают, что все скоро наладят.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С проблемами при пользовании соцсетью ВКонтакте столкнулись жители Воронежской области в первой половине дня в субботу, 18 марта. Они не могли прочитать или отправить сообщения, загрузить приложение, фото, не открывались вкладки чатов. И даже лайк было невозможно поставить. Причем проблема была актуальна и для мобильных устройств, и для персональных компьютеров. Как оказалось, сбои были не только в Воронежской области, но и по всей России.

Айтишники соцсети отметили, что работают над устранением проблемы, и в ближайшее время «ВКонтакте» опять заработает без перебоев.