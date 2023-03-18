В Воронеже диабетик отсудил у облздрава право на бесплатную выдачу инсулина

Инсулином инвалида теперь должны обеспечивать бесплатно, как и раньше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежском областном суде рассмотрели апелляцию представителя регионального департамента здравоохранения на приговор по иску диабетика, инвалида первой группы. Мужчина, живущий в Воронежском областном геронтологическом центре с 1988 года, до недавнего времени благополучно получал инсулин и его аналоги в поликлинике № 8. Однако в 2020 году он отказался от набора социальных услуг, написав заявление о его замене на денежную выплату. Медицинские чиновники после этого с 1 января 2021 года перестали предоставлять больному жизненно важные для него лекарства.

Инвалид первой группы обратился в Ленинский районный суд. Там вынесли приговор, удовлетворяющий его требования. Чиновников обязали продолжать обеспечивать больного мужчину лекарствами. Те попытались оспорить решение суда, однако, как мы видим, и в вышестоящей инстанции приняли сторону инвалида.