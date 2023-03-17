В Воронеже прошло итоговое заседание Общественного совета при городском УМВД

Фото: УМВД по Воронежу.

Итоговое заседание Общественного совета в управлении МВД по городу Воронежу состоялось 17 марта. На нем подвели итоги деятельности с 2020 года по 2023-й. В беседе приняли участие начальник городского УМВД Сергей Гнеднев, его заместитель Валерий Молоканов, а также представители Общественного совета.

Сергей Гнеднев отметил, что пандемия не помешала общественникам осуществить многое из намеченных планов. Представители совета продолжали помогать в повышении уровня правовой грамотности горожан, профилактике мошенничества, работе с подрастающим поколением, пропаганде здорового образа жизни, укреплении семейных ценностей, профилактике правонарушений среди подростков и дорожно-транспортного травматизма.

С отчетным докладом выступил заместитель председателя Общественного совета Олег Мещеряков. Он рассказал об участии в таких проектах, как «Полицейский Дед Мороз», «Студенческий десант», «Неделя Мужества», «8 Марта – в каждый дом», «Зарядка со стражем порядка», «Каникулы с Общественным советом», «Помоги пойти учиться» и многих других.

В завершении встречи начальник УМВД по Воронежу Сергей Гнеднев вручил представителям совета благодарственные письма.