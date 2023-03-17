Воронежцы заплатили 35 миллиардов за квартиры в новостройках

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В региональном отделении Банка России подсчитали, что в 2022 году дольщикам в Воронежской области сдали более 10,7 тысяч квартир в новостройках. На покупку недвижимости люди суммарно потратили 35 млрд рублей. Они положили эти деньги в банки на счета эскроу. Средства хранились там до тех пор, пока возводились дома.

- Покупка квартир в строящихся домах популярна в регионе. Люди знают, что средства до 10 млн рублей, которые они вносят на эскроу счета, застрахованы государством. Застройщики получат их только после того, как выполнят условия договора по возведению жилья и сдадут дом в эксплуатацию. Поэтому воронежцы охотно выбирают такое решение квартирного вопроса, — сказал Роман Костянский, управляющий региональным отделением Банка России.

Строительные компании возводят объекты за счёт собственных и заёмных средств. На конец 2022 года в регионе банки заключили с застройщиками 123 договора и открыли им кредитные лимиты почти на 67 млрд рублей.