В Воронеже на турбокольце Остужевской развязки ставят промежуточные опоры

Фото из телегам-канала администрации Воронежа Фото: Предоставлено

На Остужевской развязке в районе турбокольца рабочие приступили к обустройству ливневой канализации, а внутри перекрестка устанавливают промежуточные опоры.

Параллельно оборудуют съезды будущей развязки, для этого рабочие частично могут перекрывать полосы.

На виадуке полным ходом идет реконструкция – рабочие возводят балки пролетов. Уже собраны шесть пролетных строений, в том числе и над железнодорожными путями. Обустраивают опоры и конусы.

По плану готовый объект подрядчик должен сдать этой осенью, напомнили в мэрии.

- Заранее старались, чтобы и строительство новых путепроводов, и подготовка к созданию двухуровневого перекрестка не привели к пробкам. Пока получается, однако сделал заказчику серьезное замечание, - рассказал в телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин. - Даже локальное и краткосрочное дополнительное ограничение там может привести к заторам. Потребовал информировать воронежцев о таких мероприятиях заранее.