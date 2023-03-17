В Воронежской области выделяют 66 миллионов на рекультивацию свалки

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Около 66 миллионов направят на рекультивацию многолетней свалки, расположенной неподалеку от улицы Комсомольской в райцентре Панино. Работы начнутся уже в 2023 году. По оценкам специалистов, объем отходов составляет 54 тысяч тонн, а площадь свалки достигает 5,7 гектара. Мусор свозили сюда со всего поселка, а скалка долгое время считалась официальной. Лишь в 2019 году с вступлением в силу новых правил обращения с отходами ее закрыли.

- Рекультивация – наиболее оптимальный с точки зрения экологии способ ликвидации таких навалов мусора. Она позволяет очищать и возвращать к жизни захламленную территорию, не перегружая при этом полигоны, – отметил руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Максим Зацепин.

А пока администрация планирует объявить конкурс среди подрядчиков на проведение рекультивации. По планам, работы завершатся осенью 2024 года.

Подрядчику предстоит измельчить отходы и захоронить их на глубине 1,5 м в том же месте, где они находятся сейчас. При этом слои мусора будут чередоваться со слоями глины и песка, а котлован, в котором они будут размещены, планируется заизолировать со всех сторон многослойным искусственным материалом. Это надежно обезопасит грунтовые воды и почву от опасных стоков. По завершении этих работ над захороненными отходами будут высажены многолетние травы, чтобы в течение нескольких лет вернуть земле ее плодородные свойства.