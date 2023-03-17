СК прокомментировал смерть пропавшего в Воронеже 33-летнего мужчины

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

После смерти найденного в Левобережном районе 33-летнего мужчины, который пропал при загадочных обстоятельствах 9 марта, правоохранители проведут проверку. Ее организовали следователи СК. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 17 марта.

Тело мужчины нашли неподалеку от дома №2б на улице Новосибирской. Труп уже отправили на экспертизу, по итогам которой специалисты установят точную причину смерти.

- Опрошены знакомые погибшего, выполняется весь комплекс мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в СУ СКе.