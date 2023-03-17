Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 марта 2023 11:40

СК прокомментировал смерть пропавшего в Воронеже 33-летнего мужчины

Труп передали на экспертизу.
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

После смерти найденного в Левобережном районе 33-летнего мужчины, который пропал при загадочных обстоятельствах 9 марта, правоохранители проведут проверку. Ее организовали следователи СК. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 17 марта.

Тело мужчины нашли неподалеку от дома №2б на улице Новосибирской. Труп уже отправили на экспертизу, по итогам которой специалисты установят точную причину смерти.

- Опрошены знакомые погибшего, выполняется весь комплекс мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в СУ СКе.