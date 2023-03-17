Строительство дороги в Воронежской области угрожает колонии сурков-байбаков

Фото со страницы Центра "Наша природа " в "ВК" Фото: Предоставлено

Жители Бобровского района Воронежской области сообщили о том, что на склоне, где живёт колония сурков-байбаков, идут строительные работы. Техника разрывает грунт прямо на месте, где располагаются норы зверьков.

Зоологи из Центра охраны животных «Наша пирода» рассказали, что сейчас что байбаки только-только выходят из зимней спячки, и в принципе не смогут существовать без своих подземных убежищ.

- Их норы – это сложная система. Даже если животные, испугавшиеся шума техники и разрухи, сбегут, выстроить такую норную цепь с нуля они сейчас не смогут, - говорят в Центре. -А это значит, что целая колония степных сурков в Боброве может погибнуть из-за того, что лица, ответственные за строительство дороги к образовательному центру, поступили абсолютно неграмотно по отношению к местной фауне и подвергли опасности вчерашних краснокнижников.

Напомним, до недавнего времени байбак был занесен в Красную книгу Воронежской области. Потом, когда его популяция восстановилась, вид убрали из списка.

- Но именно из-за таких случаев численность сурков сокращается с каждым годом. А ещё – из-за сельскохозяйственной деятельности, браконьерства и ухудшения экологической обстановки, - добавили зоологи.

Они также напомнили, что за подобные действия строителям грозит административная ответственность. Общественники направили обращение в департамент природных ресурсов и экологии области с просьбой принять меры.