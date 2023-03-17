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НовостиСпорт17 марта 2023 9:46

Воронежские спортсмены завоевали три медали на первенстве России по универсальному бою

«Золото» на счету Артема Князева
Юрий КОЗЛОВ
Первенство России получилось триумфальным для Артема Князева.

Первенство России получилось триумфальным для Артема Князева.

Фото: cspsk-vrn.ru

Полный набор медалей привезли воронежские спортсмены с первенства России по универсальному бою «лайт», сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд

Особенно здорово выступил на турнире Артем Князев. Он победил в весовой категории до 65 кг. Князев выиграл все пять поединков. И все он завершил досрочно.

Валерия Мусихина стала второй, уступив в финале спортсменке из Липецкой области. Анна Воробьева взяла бронзу.

На первенстве России будет еще три дня поединков по классической версии.