Воронежские спортсмены завоевали три медали на первенстве России по универсальному бою

Первенство России получилось триумфальным для Артема Князева. Фото: cspsk-vrn.ru

Полный набор медалей привезли воронежские спортсмены с первенства России по универсальному бою «лайт», сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд

Особенно здорово выступил на турнире Артем Князев. Он победил в весовой категории до 65 кг. Князев выиграл все пять поединков. И все он завершил досрочно.

Валерия Мусихина стала второй, уступив в финале спортсменке из Липецкой области. Анна Воробьева взяла бронзу.

На первенстве России будет еще три дня поединков по классической версии.