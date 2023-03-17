Жительница Воронежа лишилась 44 тысяч рублей, продавая платье в интернете

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В полицию обратилась 25-летняя жительница Воронежа, которая попалась на уловку аферистки и лишилась крупной суммы денег. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 17 марта.

Девушка рассказала, что разместила в интернете объявление о продаже платья. Вскоре с ней связалась неизвестная и якобы захотела его купить. Поверив, она продиктовала лжепокупательнице персональные данные банковской карты для зачисления денег.

Однако дама через некоторое время перезвонила потерпевшей и сказала, что ошибочно перечислила сумму, превышающую стоимость платья в десять раз. Она попросила вернуть ей разницу. Девушка даже не проверила, пришли ли ей деньги, перевела 44 тысячи. И только спустя некоторое время поняла, что ее обманули.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Мошенницу ищут.