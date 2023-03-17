Коронавирус в Воронежской области на утро 17 марта: заразились еще 494 человека

Маски в людных местах лучше по-прежнему носить, риск заразиться достаточно высок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжает увеличиваться количество суточных заболеваний коронавирусом. На утро пятницы, 17 марта, заразились COVID-19 еще 494 жителя Воронежской области, 37 из них попали в больницы. На начало дня 16 марта заболевших было чуть меньше – 487. Всего за время пандемии коронавирус подхватили уже 486 тысяч наших земляков.

Как и сутки назад, никто не умер от последствий ковида. Правда, и выздоровели в 2,5 раза меньше, чем заразились, - всего 205 человек. На утро 16 марта победивших ковид было вдвое больше – 421. Всего же с начала эпидемии закрыл больничный по коронавирусу уже 474 531 житель Воронежской области.