Количество затопленных мостов выросло до 17 в Воронежской области

В Воронежской области продолжается паводок. По состоянию на 17 марта затоплены уже 17 низководных мостов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Впрочем, спасатели заверили: ничего экстраординарного нет. Затоплены мосты в 11 районах, под водой остается 39 приусадебных участков. Огороды подсыхают. Два дня назад их насчитывалось более 100.

Низководные мосты затоплены:

Подгоренский район:

Мост через р. Сухая Россошь между н. п. Покровка и Суд-Николаевка

Калачеевский район:

Мост через реку Подгорная в с. Ильинка

Борисоглебский городской округ:

Мост через реку Хопер между н. п. Губари и Макашевка

Грибановский район:

Мост через реку Ворона в н. п. Большие Алабухи;

Мост через реку Карачан в с. Нижний Карачан;

Мост через реку Карачан в с. Средний Карачан;

Мост через реку Савала, соединяющий ул. Советская и ул. Буденного с. Новогольское.

Таловский район:

Мост через реку Елань, в районе н. п. Абрамовка

Эртильский район:

Мост через реку Битюг, между н. п. Старый Эртиль и Щучье;

Мост через реку Битюг, между н. п. Старый Эртиль и Гороховка

Терновский район:

Мост через реку Савала, между н. п. Костино-Отделец и Заречье

Новохоперский район:

Мост через реку Елань, в районе н. п. Студеный;

Мост через реку Савала между населенными пунктами р. п. Новохоперский – с .Русаново - пос. Еланский - пос. Ивановка;

Мост через реку Елань между населенными пунктами с. Подосиновка и пос. Алексеевский.

Петропавловский район:

Мост через реку Криуша н. п. Петропавловка

Лискинский район:

Мост через реку Икорец у н. п. Песковатка

Россошанский район:

Мост через реку Черная Калитва между н. п. Старая Калитва и н. п. Новая Калитва

Кроме того, идет спад воды в Новоусманском и Калачеевском районах, где подтоплено 39 приусадебных участков (огородов).