Количество затопленных мостов выросло до 17 в Воронежской области

В Воронежской области продолжается паводок. По состоянию на 17 марта затоплены уже 17 низководных мостов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Впрочем, спасатели заверили: ничего экстраординарного нет. Затоплены мосты в 11 районах, под водой остается 39 приусадебных участков. Огороды подсыхают. Два дня назад их насчитывалось более 100.
Низководные мосты затоплены:
Подгоренский район:
Мост через р. Сухая Россошь между н. п. Покровка и Суд-Николаевка
Калачеевский район:
Мост через реку Подгорная в с. Ильинка
Борисоглебский городской округ:
Мост через реку Хопер между н. п. Губари и Макашевка
Грибановский район:
Мост через реку Ворона в н. п. Большие Алабухи;
Мост через реку Карачан в с. Нижний Карачан;
Мост через реку Карачан в с. Средний Карачан;
Мост через реку Савала, соединяющий ул. Советская и ул. Буденного с. Новогольское.
Таловский район:
Мост через реку Елань, в районе н. п. Абрамовка
Эртильский район:
Мост через реку Битюг, между н. п. Старый Эртиль и Щучье;
Мост через реку Битюг, между н. п. Старый Эртиль и Гороховка
Терновский район:
Мост через реку Савала, между н. п. Костино-Отделец и Заречье
Новохоперский район:
Мост через реку Елань, в районе н. п. Студеный;
Мост через реку Савала между населенными пунктами р. п. Новохоперский – с .Русаново - пос. Еланский - пос. Ивановка;
Мост через реку Елань между населенными пунктами с. Подосиновка и пос. Алексеевский.
Петропавловский район:
Мост через реку Криуша н. п. Петропавловка
Лискинский район:
Мост через реку Икорец у н. п. Песковатка
Россошанский район:
Мост через реку Черная Калитва между н. п. Старая Калитва и н. п. Новая Калитва
Кроме того, идет спад воды в Новоусманском и Калачеевском районах, где подтоплено 39 приусадебных участков (огородов).