В Воронеже спасатель помог потерявшемуся 8-летнему мальчику найти маму

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Железнодорожном районе Воронежа вечером 15 марта потерялся 8-летний ребенок. Плачущему и напуганному мальчику пришел на помощь сотрудник городского поисково-спасательного отряда.

Около 18:30 ребенок стоял на обочине дороги у больницы «Электроника». Александр Артемчук сориентировался быстро: успокоил школьника, сообщил о случившемся дежурному Единой дежурно-диспетчерской службы и довез ребенка до отдела полиции. В городском управлении ГО ЧС Воронежа пояснили, что тут же на номер 112 позвонила его мама.

Выяснилось, что семья приехала в магазин. Мама пошла за покупками, а когда вернулась, то сына не нашла.

– Мы приводим в пример всем воронежцам ответственность и неравнодушие Александра. А также напоминаем всем родителям: не оставляйте детей без присмотра! – написали в посте в соцсети сотрудники управления ГО ЧС.