Воронежские аграрии пока продали только треть прошлогоднего богатого урожая

Убрать урожай мало, надо его еще и продать. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Парадокс – богатый урожай зерновых 2022 года совсем не радует воронежских аграриев. Из семи миллионов тонн пока продали только треть. Около 4,3 млн пока по-прежнему лежат в закромах.

- Причина – низкие цены. Они покрывают только затраты, рентабельность нулевая. По таким ценам зерно не продают или продают очень мало — только те, кому очень нужны деньги, - рассказал заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов.

Влияют на объем продаж и экспортные пошлины. С одной стороны получается, что без хлеба точно не останемся. С другой, у аграриев не хватает денег на подготовку предстоящей посевной кампании, приходится использовать заемные средства.

В то же время сохраняется зависимость от импортных семян. Часть зарубежных партнеров ушли с российского рынка, другие повысили цены почти на треть. Больше всего проблем в этом плане возникает с подсолнечником и сахарной свёклой. Сейчас в воронежских хозяйствах есть лишь 40% семян от необходимого количества семян этих культур.