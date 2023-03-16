Сбер: в 2022 году количество неипотечных сделок в Черноземье увеличилось почти на 50%

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В сравнении с 2021 этот показатель увеличился почти на 50%. При неипотечной сделке клиенты приобретают жилье за собственные деньги без использования кредитных средств банка. Оформить все документы и провести необходимые транзакции помогут сервисы «Электронная регистрация» и «Безопасные расчеты». «Электронная регистрация» помогает покупателю за один визит в банк оформить все необходимые документы по купле-продаже жилья без непосредственного участия клиента. При этом, для заключения сделки покупатель и продавец могут находиться в разных городах России.

С помощью сервиса «Безопасные расчеты» покупатель может не переживать за свои средства. Деньги, внесенные за жилье, будут храниться на специальном номинальном счёте до момента регистрации сделки в Росреестре. И только после оформления всех документов они поступят на счет продавца. При проведении сделки клиент может воспользоваться услугой подготовки договора купли-продажи – менеджеры Сбербанка учтут рекомендации законодательства и Росреестра.

Также для клиентов, которые покупают или продают квартиру без участия экспертов рынка недвижимости, Домклик предлагает сервис «Сделка под ключ», который решает все вопросы в одном месте и уже включает в себя необходимые услуги: - юридическую проверку недвижимости с правовым заключением, рекомендациями юристов и консультацией онлайн; - подготовку договора купли-продажи; - сервис безопасных расчетов; - сервис электронной регистрации; - оплату госпошлины за регистрацию в Росреестре; - консультацию по перечню документов, необходимых для регистрации в Росреестре.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк: «Покупка собственного жилья – важный и ответственный шаг. Поэтому Сбер стремится к тому, чтобы решение этого вопроса проходило быстро, безопасно и максимально комфортно.

Доля неипотечных сделок от общего числа составила 13,8%. В 2022 году лидерами по количеству сделок без ипотеки в Черноземье стала Воронежская область (доля таких сделок составила 53% от общего числа сделок. В этом году уже 797 клиентов оформили ипотеку без использования заемных средств банка».