Жители многоэтажки в Воронеже третий день сидят без газа

Фото из архива "КП". Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители дома № 16/5 по улице Семилукской в Советском районе уже три дня сидят без газа. Об этом в редакцию «КП-Воронеж» сообщили читатели. Ресурс отключили, так как специалисты не смогли проверить оборудование в нескольких квартирах.

– Во вторник вечером, 14 марта, вернулась домой. Начала включать плиту, а она не работает. Газ просто не идет. Стала звонить в аварийку управляющей компании: сказали, что никаких ЧП не происходило, но газовики днем проводили какие-то работы в доме. Позвонила «104». Диспетчер подтвердил, что их мастера не смогли проверить несколько квартир. Конкретно по моему стояку – две. И поэтому перекрыли газ. Сказали, что утром будут связываться с хозяевами и решать проблему, – рассказывает жительница многоэтажки Татьяна.

Однако следующим вечером ситуация повторилась. Девушка пришла после работы, а газа по-прежнему нет.

– Начался новый круг звонков. Дежурный в газовой повторила информацию про квартиры и сказала, что они направили письмо в УК. Мол, те должны помочь разыскать владельцев и решить вопрос с доступом. Утром в четверг дозвонилась до сотрудников управляющей компании. И как не трудно догадаться, они открестились от всяческих розысков. Мол, письмо действительно получали. Можем, дать контакты хозяев, хотя они и так должны быть в газовой, – продолжает горожанка. – Сроков включения газа никто не называет, никаких прогнозов. Но как жить-то? Людям ведь надо еду себе готовить.

В «Газпром газораспределение Воронеж» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Однако пообещали прислать комментарий в ближайшее время.