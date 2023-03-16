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НовостиОбщество16 марта 2023 13:11

Представителем Воронежской области в Общественной палате России стал Валерий Черников

В тайном голосовании он опередил Аллу Титову
Юрий КОЗЛОВ
Валерий Черников (на снимке справа) перед голосованием рассказывает о своей программе действий.

Валерий Черников (на снимке справа) перед голосованием рассказывает о своей программе действий.

Фото: с сайта Общественной палаты Воронежской области.

В среду, 15 марта, тайным голосованием определили представителя Воронежской области в Общественной палате России.

Выбирали члены региональной Общественной палаты среди двух заместителей председателей своей организации: Валерия Черникова и Аллы Титовой. Программа первого, сделавшего упор на развитие некоммерческого сектора, патриотическое воспитание граждан и проекты, отвечающие современным вызовам, вызвала больше симпатий у голосовавших.

Валерий Черников уже состоит в нескольких рабочих группах федеральной Общественной палаты. В частности, сотрудничает с Комиссией по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО. Он также принимает участие в работе с новыми территориями. Статус представителя региона может помочь трудиться в этом направлении еще более эффективно.