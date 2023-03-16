В Воронеже трое иностранцев избили бейсбольной битой не расплатившегося с ними владельца шаурмичной

Фото Виктора ГУСЕЙНОВА.

В конце февраля этого года в дежурную часть ОП №5 УМВД России по Воронежу обратился 47-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестные лица, вооруженные бейсбольной битой, причинили ему телесные повреждения. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции.

Изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив жителей близлежащих домов, сотрудники оперативно-сыскного отдела УМВД России по Воронежу вычислили подозреваемых. Задержанные пояснили, что не так давно они трудились в шаурмичной сети, принадлежащей потерпевшему. В какой-то момент работодатель перестал выплачивать им заработную плату, а после и вовсе уволил. Мужчины пытались убедить бывшего начальника рассчитаться с ними, но результата это не принесло. Поэтому-то они и решились на отчаянные и противоправные методы.

Теперь в соответствии со статьей 162 УК РФ (Разбой) злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.