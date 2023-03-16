Выпив стакан водки, воронежец спровоцировал смертельное ДТП

В апреле 2022 года 50-летний житель Воронежа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП в селе Землянск Семилукского района. От полученных травм водителя другого автомобиля госпитализировали с телесными повреждениями больницу скорой медицинской помощи № 1 Воронежа, где он скончался в отделении реанимации. А пассажиры, находившиеся в машине пострадавшего, получили телесные повреждения. Об этом информирует пресс-служба Семилукского райсуда.

Во время суда подозреваемый полностью признал свою вину. Он уточнил, что перед тем как сесть за руль, выпил стакан водки. В соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и повлекшее по неосторожности смерть человека) злоумышленника на шесть лет отправили в колонию-поселение.