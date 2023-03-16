Житель Воронежской области заболел лихорадкой Западного Нила

Все больше жителей Воронежской области попадает в больницы из-за разнообразных инфекций. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санитарные врачи дали тревожную статистику по инфекционным заболеваниям в феврале 2023 года. Их общее число по сравнению с тем же месяцем 2022-го увеличилось на 62 процента.

В региональном Роспотребнадзоре зарегистрировали единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила*, острым вирусным гепатитом С, ГЛПС (геморрагической лихорадки с почечным синдромом), болезни Лайма, тениоза (заболевания, вызываемого личинками свиного цепня. По два человека заразились менингококковой инфекцией и цитомегаловирусной болезнью. Также зарегистририровали три случая лямблиоза, четыре – острого вирусного гепатита А, восемь - хронического вирусного гепатита В, 23 – коклюша.

Кроме того, резко увеличилось число заболеваний инфекционным мононуклеозом – в 3,2 раза, сальмонеллезом - в три раза, хроническим вирусным гепатитом С – в 2,3 раза, ветрянкой и педикулезом – в 2,7 раза, энтеробиозом – в 2,5 раза, острыми кишечными инфекциями – на 39%.

Уменьшилось только число заболеваний внебольничной пневмонией – на 33,1%.

* Лихорадка Западного Нила - острое вирусное заболевание, передающееся комарами и протекающее с полиаденитом (множественным воспалением лимф, желез), высыпаниями на коже и серозным воспалением мозговых оболочек, иногда — менингоэнцефалитом.