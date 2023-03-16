68-летний воронежский бизнесмен не доплатил в казну свыше 15 млн рублей налогов

Следственные органы СК РФ по Воронежской области завершили расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в крупном размере). Оно было возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области.

Следователи выяснили, что 68-летний директор коммерческой организации, занимающейся производством электрических ламп и осветительного оборудования, с 1 сентября 2019 по 31 декабря 2020 года создал фиктивную цепочку договорных обязательств с восемью фирмами без фактического осуществления с ними реальной финансово-хозяйственной деятельности, включив результаты от мнимых взаимоотношений в вычеты по налогу на добавленную стоимость. В результате в федеральный бюджет не уплачен соответствующий налог в сумме более 15 миллионов рублей.

На следствии обвиняемый во всем сознался. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до двух лет тюрьмы.