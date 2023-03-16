В Воронеже в столкновении маршрутки и «ЗАЗа» пострадали три женщины

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

По предварительным данным, вчера, 15 марта, примерно в 20:10 часов в Воронеже у дома № 23Б по улице Маршака 26-летний местный житель, управляя автомобилем «ЗАЗ Lanos», двигался по улице Писателя Маршака со стороны улицы Олеко Дундича, Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции.

При повороте на улицу Героев Сибиряков он нарушил очередность проезда перекрестка, столкнувшись с ГАЗ-А68R52 под управлением 60-летнего жителя Воронежа, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пассажиры маршрутки - две 48-летние и 45-летняя женщины - получили телесные повреждения. Их доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области «КамАЗ» насмерть сбил 82-летнюю женщину.