В Воронежской области «КамАЗ» насмерть сбил 82-летнюю женщину

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

По предварительным данным, вчера, 15 марта, примерно в 7:40 у дома № 2 по улице Ильинского 41-летний житель Воронежа, управляя автомобилем "КамАЗ" МК-4554-08, при движении задним ходом наехал на пешехода. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции.

В результате ДТП 82-летняя местная жительница от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда «скорой». Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже Lada Granta сбила женщину на «зебре».