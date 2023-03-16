Часть Коминтерновского кладбища в Воронеже станет объектом культурного наследия

Речь идет об ансамбле «Коминтерновский некрополь» середины XIX – начала ХХ века, части 1934-го, 1941−51 и 1981−86 годов. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Воронеже часть Коминтерновского кладбища включат в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения. Соответствующий проект постановления опубликовали накануне, 15 марта, на сайте правительства Воронежской области.

Речь идет об ансамбле «Коминтерновский некрополь» середины XIX – начала ХХ века, части 1934-го, 1941−51 и 1981−86 годов. Территориально он расположен по адресу: Московский проспект, 31л. Согласно приказу, объект одновременно исключают из списка выявленных объектов культурного наследия.

Коминтерновское кладбище основано в 1932 году и имеет статус историко-мемориального. Сюда были перенесены надгробия XIX – начала XX века со старых кладбищ. Здесь находятся захоронения советских воинов-освободителей Воронежа, погибших в 1943 году. Кроме того, там похоронены герои Первой мировой войны, герои Советского Союза и России, известные деятели спорта, искусства, науки.