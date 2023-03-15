В Воронежской области прокуратура потребовала от сельской администрации привести в порядок мост

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Прокуратура Эртильского района Воронежской области по итогам проверки данных публикации Общероссийского народного фронта о нарушениях при эксплуатации моста в селе Щучье потребовала от местной администрации устранить нарушение.

В ходе проверки обнаружилось, что в Щучинском сельском поселении есть мост через реку Пальна протяженностью 53 метров для пешеходов и автотранспорта. Однако до сих пор администрация не оформила права собственности на переправу. Из-за этого мост считается бесхозным и постепенно разрушается, что угрожает здоровью и жизни местных жителей, которые им пользуются.

Прокуратура района внесла представление главе сельского поселения об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.