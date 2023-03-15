В Коминтерновском районе Воронежа началась весенняя обрезка деревьев

Фото управы Коминтерновского района Фото: Предоставлено

В Коминтерновском районе стартовала весенняя обрезка и рубка аварийных и сухих деревьев по программе «Охрана окружающей среды».

- Санитарная обрезка включает в себя удаление сухих и нависающих ветвей, а омолаживающая подразумевает сезонную обрезку старовозрастных деревьев и проводится только до периода вегетации деревьев (до начала сокодвижения - с середины октября до середины апреля), - рассказали в управе Коминтерновского района.

Чиновники заверили, что работы проводятся исключительно по порубочным билетам, выданным городским управлением экологии.

После удаления старых деревьев проводится раскорчевка пней для последующей посадки молодых растений.

Сейчас ведутся работы на улицах Ипподромной, Карпинского, 45 Стрелковой Дивизии и Генерала Лизюкова. Затем рабочие районного комбината благоустройства направятся на проспект Труда, 9 Января, Беговую, в переулок Здоровья и на улицу Маршала Жукова.

В 2023 году на сохранение и развитие зеленого фонда Коминтерновского района выделили 5 122 000 рублей.