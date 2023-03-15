В Воронежской области затоплены 15 мостов в 10 районах

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

По данным ГУ МЧС по Воронежской области, на 15 марта в регионе затоплены 15 низководных мостов в десяти районах и подтоплено 112 приусадебных участков в двух районах.

Затопленные мосты:

- мост через р. Сухая Россошь между поселками Покровка и Суд-Николаевка в Подгоренском районе

- мост через реку Подгорная в селе Ильинка в Калачеевском районе

- мост через реку Хопер между селами Губари и Макашевка в Борисоглебске

- мосты через реку Ворона в селе Большие Алабухи и Власовка, через реку Карачан в селе Нижний Карачан, через реку Карачан в селе Средний Карачан и мост через реку Савала, соединяющий улицы Советская и Буденного селе Новогольское в Грибановском районе

- мост через реку Елань в районе поселка Абрамовка в Таловском районе

- мост через реку Битюг между поселками Старый Эртиль и Щучье и через реку Битюг между поселками Старый Эртиль и Гороховка в Эртильском районе

- мост через реку Савала между поселками. Костино-Отделец и Заречье в Терновском районе

- мост через реку Елань в районе поселка Студеный и через реку Савала между населенными пунктами Новохоперский - Русаново - Еланский - Ивановка в Новохоперском районе

- мост через реку Криуша в поселке Петропавловка в Петропавловском районе

- мост через реку Икорец у поселка Песковатка в Лискинском районе

В зону затопления попали также приусадебные участки:

- Новоусманский район, с. Шуберское.: подтопление 19 приусадебных участков на двух улицах (ул. Луговая и ул. Подлесная). Вода уже ходит.

- Калачеевский район, г. Калач, с. Заброды: на территории 93 приусадебных участка на трех улицах села Заброды и пяти улицах Калача (ул. Толучеевка, Заречье, Луначарского, К. Маркса, Титова). Вода, по данным спасателей, также сходит.

А тем временем регион ожидает еще вторая волна паводка.